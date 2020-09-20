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Карпаты Львов
4:1
19.09.2020, FT

Любомир ВОВЧУК: «Карпатам нужно было победить»

Главный тренер львовских «Карпат» прокомментировал победу над ФК «Чернигов»

  • 20.09.2020 04:32
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Любомир ВОВЧУК: «Карпатам нужно было победить»
© ФК Карпаты Львов. Любомир Вовчук

Главный тренер львовских «Карпат» Любомир Вовчук поделился своими впечатлениями после победы над ФК «Чернигов» (4:1).

«Считаю, что сегодня мы полностью переиграли соперника во всех аспектах. Счет на табло справедливо и полностью соответствует событиям на поле. В календаре возникла определенная пауза - мы пытались качественно ее заполнить. Как по мне, наши игроки неплохо себя проявили. Не хотел бы никого выделять - все футболисты продемонстрировали свои лучшие качества и навыки. Прежде всего понравилось их настрой на поединок. Также отмечу быстрые контратаки, организованный прессинг. Требования тренерского штаба они выполнили и это самое главное.

Это первая победа на старте сезона. Надеемся, что она положительно повлияет на атмосферу и настроение в коллективе. Нам нужно было победить - дальше должно быть легче в психологическом аспекте. Важно то, что ребята почувствовали уверенность. Надеемся, что будем прогрессировать и дальше».

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Источник — ФК Карпаты Львов

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