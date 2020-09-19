Вторая лига. Карпаты одержали первую победу в сезоне

Сегодня «Карпаты» в третьем туре Второй лиги дома разгромили «Чернигов» со счетом 4:1.
Для «Карпат» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее львовский клуб был разгромлен «Эпицентром» (0:4) в Кубке Украины, а в первом туре Второй лиги проиграл «Подолью» 0:3.
«Карпаты» - «Чернигов» - 4:1
Голы: Лесовик 2, Подгурский 18, Энете Косисочукву 44, Гудзинский 84 – Романченко 71
В следующем туре Второй лиги львовяне сыграют с «Карпатами» из Галича.
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Источник — Sport.ua
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