Вторая лига. Карпаты одержали первую победу в сезоне

Сегодня «Карпаты» в третьем туре Второй лиги дома разгромили «Чернигов» со счетом 4:1.

Для «Карпат» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее львовский клуб был разгромлен «Эпицентром» (0:4) в Кубке Украины, а в первом туре Второй лиги проиграл «Подолью» 0:3.

«Карпаты» - «Чернигов» - 4:1

Голы: Лесовик 2, Подгурский 18, Энете Косисочукву 44, Гудзинский 84 – Романченко 71

В следующем туре Второй лиги львовяне сыграют с «Карпатами» из Галича.