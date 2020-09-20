Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Мы создаем новую команду»

Главный тренер ПФК «Львов» прокомментировал поражение от «Динамо»

  • 20.09.2020 02:38
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Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Мы создаем новую команду»
© ПФК Львов. Георгий Цецадзе

Главный тренер ПФК «Львов» Георгий Цецадзе прокомментировал поражение «сине-золотых» в матче с «Динамо» (1:3).

 - Что тут говорить. К сожалению, проиграли. В первую очередь, поздравляю «Динамо» с победой и желаю команде успешного выступления в Лиге чемпионов. А о проигранном матче много не скажешь.

- С чем были связаны ваши эмоции в конце игры?
- Эмоции в игре есть постоянно.

- Какая задача стоит перед «Львовом»?
- Мы создаем новую команду. И еще даже не закончили подбор игроков. Ждем футболистов почти на всех позициях. Наша задача - создать конкурентную команду, чтобы достойно выступать в чемпионате Украины и выходить на каждый матч с целью победить. Пока не получается. А что касается турнирных задач, то скажу так - чем больше будет побед, тем лучше.

- Чего не хватило вашей команде, чтобы удержать ничью?
- Комбинационной игры в атаке. Мы работаем над этим. Но могу похвалить своих футболистов за игру в обороне. Тут у них всё получилось, за исключением последних минут матча. А в атаке, конечно, получалось не всё. Но мы продолжаем работать, и, надеюсь, уже скоро улучшим свою игру.

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Источник — ФК Динамо Киев

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