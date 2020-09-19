Оценки матча Динамо - Львов. Лучшими стали Шапаренко и Супряга

Молодые игроки решили исход поединка

  • 19.09.2020 22:20
  • 1385 просмотров
  • 5 комментариев
Оценки матча Динамо - Львов. Лучшими стали Шапаренко и Супряга
© fcdynamo.kiev.ua

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура УПЛ между «Динамо» и ФК «Львов», в котором киевляне выиграли со счетом 3:1.

Лучшими игрокам матча стали Николай Шапаренко (7,5) и Владислав Супряга (7).

Шапаренко забил победный гол и оформил ассист, а Супряга забил гол и заработал пенальти.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Львов».

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков - 6,5; Виталий Буяльский - 6,0; Сергей Сидорчук - 5,5; Николай Шапаренко - 7,5; Артем Кравец - 5,0.

Замены «Львова»: Максим Комарец - 5,0; Велвес - 5,0; Александр Романчук - б/о.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.09.2020 22:48
    0
    Справедливо. Гол +пенальти и гол плюс пас. Еще Циганков
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:37
    +2
    Головне що кротошлюшка першою в коментах висралась
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 19.09.2020 22:28
    +4
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:21
    Как брёвна могут стать лучшими? Удивительно.
    Не суди по себе
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:23
    +8
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:21
    Как брёвна могут стать лучшими? Удивительно.
    Ну тебе действительно, лучшим стать не светит!
    Даже среди худших отбросов ОРДЛО!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:21
    -14
    Как брёвна могут стать лучшими? Удивительно.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 22:23
    +8
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:21
    Как брёвна могут стать лучшими? Удивительно.
    Ну тебе действительно, лучшим стать не светит!
    Даже среди худших отбросов ОРДЛО!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 19.09.2020 22:28
    +4
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:21
    Как брёвна могут стать лучшими? Удивительно.
    Не суди по себе
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:37
    +2
    Головне що кротошлюшка першою в коментах висралась
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.09.2020 22:48
    0
    Справедливо. Гол +пенальти и гол плюс пас. Еще Циганков
    Ссылка
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