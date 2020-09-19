ФОТО. Как Динамо с боями обыграло ФК Львов

Все решили последние минуты матча

  • 19.09.2020 22:05
  • 979 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Как Динамо с боями обыграло ФК Львов
© ФК Динамо Киев

В субботу, 19 сентября, состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» принимало «Львов» - 3:1. 

«Динамо» – «Львов» – 3:1

Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)

Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)

Маруан Михоби (83, две желтые карточки)

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.09.2020 22:34
    -1
    Ну, про таблетки, это к Срне.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.09.2020 22:30
    -1
    Год за годом бои да пожарища,
    Год за годом потеря сердец...
    Вера светлая в помощь румына -товарища,
    Выручает в бою против овец
    *.
    С днём победы бойцы - малолетки
    Вы не дрогнули в смертельном бою.
    За вашу трусость и тягу к таблеткам,
    Пыльный вымпел на память дарю
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:12
    -1
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