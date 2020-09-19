ФОТО. Как Динамо с боями обыграло ФК Львов

В субботу, 19 сентября, состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» принимало «Львов» - 3:1.
«Динамо» – «Львов» – 3:1
Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)
Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)
Маруан Михоби (83, две желтые карточки)
Передматчева розминка киян#FCDKLive #ДинамоЛьвів pic.twitter.com/8K4vUXXAJD— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 19, 2020
Источник — ФК Динамо Киев
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