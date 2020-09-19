Эвертон - Вест Бромвич - 5:2. Видео голов и обзор матча

«Эвертон» в стартовом матче второго тура АПЛ дома разгромил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 5:2.
«Эвертон» - «Вест Бромвич» - 5:2
Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Кин 54 – Дианганга 10, Перейра 47
Лучшие моменты матча Эвертон - Вест Бромвич Альбион
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич Альбион).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамес Родригес (Эвертон).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Грэйди Диангана (Вест Бромвич Альбион).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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