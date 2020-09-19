2-й тур
Эвертон
5:2
Вест Бромвич Альбион
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон - Вест Бромвич - 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 19.09.2020 18:42
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Эвертон - Вест Бромвич - 5:2. Видео голов и обзор матча
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«Эвертон» в стартовом матче второго тура АПЛ дома разгромил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 5:2.  

«Эвертон» - «Вест Бромвич» - 5:2
Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Кин 54 – Дианганга 10, Перейра 47

Лучшие моменты матча Эвертон - Вест Бромвич Альбион
66' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
63' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
54' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
47' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич Альбион).
45' ГОЛ ! Мяч забил Хамес Родригес (Эвертон).
33' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
10' ГОЛ ! Мяч забил Грэйди Диангана (Вест Бромвич Альбион).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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