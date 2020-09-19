Чемпионат Англии. Эвертон разбил ВБА, Хамес забил дебютный гол

Сегодня «Эвертон» в стартовом матче второго тура АПЛ дома разгромил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 5:2. Гости больше тайма играли вдевятером. Дебютным голом в АПЛ отличился звездный новичок «Эвертона» Хамес Родригес.
«Эвертон» - «Вест Бромвич» - 5:2
Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Кин 54 – Дианганга 10, Перейра 47
Удаления: Гиббс 45+1, Билич 45+3
Неделю назад «Эвертон» в первом туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» 1:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.