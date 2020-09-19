ДОДО: «Прошедший сезон запомню на всю жизнь»

Защитник «Шахтера» Додо прокомментировал продление контракта с клубом:

«Я очень счастлив! Всегда приятно, когда твою работу признают. В первую очередь благодарю Бога и семью, а также своих представителей, моего агента, которые совместно смогли добиться этого для меня. Я буду отдавать на поле свои лучшие качества и стараться каждый день.

Я очень амбициозный – мне хочется всего! Прошедший сезон, конечно, запомнится на всю жизнь. Было много еврокубковых матчей, великолепный украинский чемпионат.

Думаю, впереди еще один сезон, в котором мы добьемся большого успеха. И если Бог позволит мне попасть в сборную, это будет отлично. Выиграть Лигу чемпионов? Посмотрим. Будем для этого очень стараться».