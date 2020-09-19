Сергей РЕБРОВ: «Мы сделали свое дело профессионально»

Сегодня, 19 сентября «Ференцварош» Сергея Реброва в матче 1/64 финала Кубка Венгрии разгромил «Рацкеве» со счетом 6:1.

Игорь Харатин участия в матче не принимал, а Александр Зубков провел на поле все 90 минут и забил четвертый гол своей команды. Для Зубкова это первый гол в нынешнем сезоне.

После игры украинский наставник остался доволен игрой и результатом своей команды:

«Я рад, что все мои игроки серьезно отнеслись к встрече. Мы сделали свое дело профессионально, я видел, что обеим командам понравилась игра. Это была хорошая подготовка к предстоящим матчам. Теперь те, кому до сих пор было предоставлено меньше времени, могут получить 90-минутную нагрузку, поэтому, если они понадобятся, в любой момент мы можем на них рассчитывать».

В среду «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Динамо» Загреб 2:1.