Бундеслига. 4 гола Герты и хет-трик Крамарича на старте сезона

Ряд субботних матчей продолжили 1-й тур чемпионата Германии. Сам сезон Бундеслиги стартовал с невероятной победы «Баварии» над «Шальке» со счетом 8:0.
Топ-матчем тура обещает стать противостояние двух «Боруссий» сегодня вечером.
Бундеслига. 1-й тур.
Айнтрахт Франкфурт - Арминия 1:1
Голы: Андре Силва, 63 - Соукоу, 51
Кельн - Хоффенхайм 2:3
Голы: Андерссон, 22, Дрекслер, 87 - Крамарич, 4, 45 (с пен), 90
Унион Берлин - Аугсбург 1:3
Голы: Балтер, 64 - Варгас, 41, Григоритч, 82, Ханн, 90
Штутгарт - Фрайбург 2:3
Голы: Каладжич, 62, Фунду, 81 - Петерсен, 8, Саллай, 26, Грифо, 48
Вердер - Герта 1:4
Голы: Зелке, 69 - Пекарик, 42, Лукебакич, 45, Кунья, 62, Кордоба, 90
Источник — Sport.ua
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