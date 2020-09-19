Зубков забил первый гол в сезоне за Ференцварош

Сегодня, 19 сентября «Ференцварош» Сергея Реброва в матче 1/64 финала Кубка Венгрии разгромил «Рацкеве» со счетом 6:1.
Игорь Харатин участия в матче не принимал, а Александр Зубков провел на поле все 90 минут и забил четвертый гол своей команды. Для Зубкова это первый гол в нынешнем сезоне.
В среду «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Динамо» Загреб 2:1.
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Источник — Sport.ua
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