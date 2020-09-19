Зубков забил первый гол в сезоне за Ференцварош

Команда Сергея Реброва разгромно победила в Кубке Венгрии

  • 19.09.2020 18:18
  • 182 просмотра
  • 2 комментария
Зубков забил первый гол в сезоне за Ференцварош
© Fradi.hu. Александр Зубков

Сегодня, 19 сентября «Ференцварош» Сергея Реброва в матче 1/64 финала Кубка Венгрии разгромил «Рацкеве» со счетом 6:1.

Игорь Харатин участия в матче не принимал, а Александр Зубков провел на поле все 90 минут и забил четвертый гол своей команды. Для Зубкова это первый гол в нынешнем сезоне.

В среду «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Динамо» Загреб 2:1.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 19.09.2020 18:25
    0
    Красавчик!!!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:25
    0
    Зубков сильный игрок. Жду его в топ-чемпионатах вместе с Ребровым.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 19.09.2020 18:25
    0
    Красавчик!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.09.2020 18:25
    0
    Зубков сильный игрок. Жду его в топ-чемпионатах вместе с Ребровым.
    Ссылка
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