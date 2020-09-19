Просто грели лавку. Милевский, Хачериди и Нойок наблюдали за победой Динамо

Украинские игроки не вышли на поле в матче чемпионата

  • 19.09.2020 18:16
  • 442 просмотра
  • 0 комментариев
Просто грели лавку. Милевский, Хачериди и Нойок наблюдали за победой Динамо
© twitter

В матче 24-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест на своем поле обыграло Энергетик-БГУ со счетом 2:1. Оба гола в составе победителей забил Савицкий.

Три украинских легионера Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди весь матч провели на скамейке запасных. Тренер не выпустил их даже на замену. Похоже, что на украинцев в команде рассчитывают все меньше и меньше. В прошлом туре их не было даже в заявке.

После этой победы Динамо поднялось на 7-е место, лидируют по-прежнему Шахтер и БАТЭ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности