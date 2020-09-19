Просто грели лавку. Милевский, Хачериди и Нойок наблюдали за победой Динамо

В матче 24-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест на своем поле обыграло Энергетик-БГУ со счетом 2:1. Оба гола в составе победителей забил Савицкий.

Три украинских легионера Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди весь матч провели на скамейке запасных. Тренер не выпустил их даже на замену. Похоже, что на украинцев в команде рассчитывают все меньше и меньше. В прошлом туре их не было даже в заявке.

После этой победы Динамо поднялось на 7-е место, лидируют по-прежнему Шахтер и БАТЭ.