Просто грели лавку. Милевский, Хачериди и Нойок наблюдали за победой Динамо

В матче 24-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест на своем поле обыграло Энергетик-БГУ со счетом 2:1. Оба гола в составе победителей забил Савицкий.
Три украинских легионера Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди весь матч провели на скамейке запасных. Тренер не выпустил их даже на замену. Похоже, что на украинцев в команде рассчитывают все меньше и меньше. В прошлом туре их не было даже в заявке.
После этой победы Динамо поднялось на 7-е место, лидируют по-прежнему Шахтер и БАТЭ.
Виталий Петровский, Sport.ua
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