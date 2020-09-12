Куда пропали украинцы. Милевский, Нойок и Хачериди не сыграли за Динамо

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси Динамо Минск на своем поле уступил Динамо Брест со счетом 2:4. Дважды команда Леонида Кучука выходила вперед, но хет-трик сенегальца Абдуллая Диалло принес победу брестскому клубу.
В составе Динамо Брест отсутствовали три украинца Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. О причинах отсутствия всех трех украинцев не сообщается.
В составе Динамо Минск на поле вышли Бацула и Сухоцкий.
Лидируют в чемпионате Шахтер и БАТЭ, которые имеют в активе по 46 очков. У Динамо Брест - 32.
Источник — Sport.ua
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