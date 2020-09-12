Куда пропали украинцы. Милевский, Нойок и Хачериди не сыграли за Динамо

Команде из Бреста удалось обыграть минское Динамо

  • 12.09.2020 22:05
  • 2710 просмотров
  • 3 комментария
Куда пропали украинцы. Милевский, Нойок и Хачериди не сыграли за Динамо
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси Динамо Минск на своем поле уступил Динамо Брест со счетом 2:4. Дважды команда Леонида Кучука выходила вперед, но хет-трик сенегальца Абдуллая Диалло принес победу брестскому клубу.

В составе Динамо Брест отсутствовали три украинца Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.  О причинах отсутствия всех трех украинцев не сообщается.

В составе Динамо Минск на поле вышли Бацула и Сухоцкий.

Лидируют в чемпионате Шахтер и БАТЭ, которые имеют в активе по 46 очков. У Динамо Брест - 32.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 22:29
    +1
    Ну Нойок вроде травмированный!
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    Maks23
      Maks23, 12.09.2020 22:27
    +1
    Отдых дали перед лигой чемпионов..
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 22:02
    -7
    Поиграл в дерьнаме — конец карьеры, пожалуй Шева и ещё несколько исключение, а из нынешних вообще нет нормальных.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 22:29
    +1
    Ну Нойок вроде травмированный!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 12.09.2020 22:27
    +1
    Отдых дали перед лигой чемпионов..
    Ссылка
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