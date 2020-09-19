Владимир ШАРАН: «Александрия не может забить три матча подряд. Проблема»

Наставник прокомментировал поражение от «Ворсклы»

  • 19.09.2020 18:11
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Владимир ШАРАН: «Александрия не может забить три матча подряд. Проблема»
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«Александрия» в 3-м туре УПЛ проиграла «Ворскле» 0:2. Команда Владимира Шарана не может забить в двух последних встречах чемпионата, а также в контрольном матче.

«После поражения от «Миная» мы настраивались только на победу. Я доволен настроем ребят на игру, они старались. Но было много брака и делали много ошибок в обороне. «Ворскла» этим воспользовалась. Не могу сказать, что соперник создал много моментов».

«На один мяч мы на наиграли. Не можем забить в двух матчах УПЛ и еще в контрольной встрече. Это проблема», - сказал Шаран.

Команда после трех туров имеет 3 очка.

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Источник — ФК Александрия

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