Ингулец – Десна. Известны стартовые составы

Сегодня, 19 сентября «Ингулец» в третьем туре УПЛ примет «Десну». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Ингулец»: Крынский, Запорожец, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Щедрый, Ситчинава, Лупашко, Синегуб, Ковалев
«Десна»: Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Западня, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк, Хлебас, Дегтярев
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Источник — УПЛ
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