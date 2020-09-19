В воскресенье, 20 сентября, «Оболонь» в третьем туре Первой лиги примет «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube.

На данный момент «Черноморец» входит в лидирующую тройку Первой лиги с 4 очками в двух матчах. У «Оболони» - три очка в одном матче.