В воскресенье, 20 сентября, «Оболонь» в третьем туре Первой лиги примет «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube.
На данный момент «Черноморец» входит в лидирующую тройку Первой лиги с 4 очками в двух матчах. У «Оболони» - три очка в одном матче.
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Источник — Sport.ua
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