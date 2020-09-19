В воскресенье, 20 сентября «Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ. Начало матча – в 14:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник — Sport.ua
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