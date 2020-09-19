Триумф Юве, погоня Конте, ренессанс Милана. Каким будет сезон в Серии А

Минувший сезон Серии А был необычен лишь с точки зрения организационных моментов: из-за паузы, связанной с эпидемией коронавируса (затянувшейся на три месяца), чемпионат завершился рекордно поздно – первого августа. Но на этом неожиданности заканчиваются: лучшей командой страны девятый год подряд стал «Ювентус». И пускай никого не смущают итоговые цифры в графе «очки», утверждающие о том, что второй «Интер» отстал от первого «Юве» лишь на один балл, а финишировавшая третьей «Аталанта» - на пять. Увы, такой небольшой отрыв – показатель не столько серьезной конкуренции на финише сезона, сколько того, что, решив свои турнирные задачи, «Старая синьора» в последних турах позволила себе играть «на расслабоне».

С точки зрения чемпионской интриги и новый сезон, вероятнее всего, пройдет под знаком доминирования «Ювентуса». Хотя, видится, впервые за последние лет семь туринскому гранду будет по-настоящему сложно.

«Ювентус»

И сложности эти связывают, в первую очередь, с персоной нового наставника. Кстати, так уж получается, что «бьянконери» уже третий сезон подряд начинают с новым тренером. В прошлом сезоне команду возглавлял Сарри, перед этим – Аллегри, сейчас же тренерский мостик доверили Пирло. Именно в бывшем легендарном футболисте «Юве» и сборной Италии многие видят «ахиллесову пяту» неизменного чемпиона Италии. Дело в том, что 41-летний Андреа – абсолютный дебютант в тренерском ремесле. Причем дебютирует он не в каком-нибудь «Сассуоло» или «Удинезе», а в безоговорочно лучшей команде страны. Это и огромная ответственность, а еще больше – давление.



Твиттер Ювентуса. Андреа Пирло

Предшественник Пирло – Сарри – в итоге так и не смог справится с подобным давлением, хотя, как тренер, имел несравнимо больший опыт и авторитет. Пирло же в этой связи может похвастаться только «туринским сердцем». Этого немало, но хватит ли для столь сложной миссии? Еще две проблемы «Юве» - сугубо игровые: очень возрастная защита и пока что отсутствие партнера для Роналду и Дибалы в атаке. Игуаин ушел, но Суарес, Джеко (или кто-нибудь еще) не пришел. Хотя в этой связи все поправимо: трансферное окно на Апеннинах раскрыто до пятого октября, так что обязательно кого-то еще купят – самый большой бюджет в Серии А позволяет комплектоваться по-царски. Именно последний фактор и перевесит, на наш взгляд, в итоговую пользу «Юве» в чемпионской гонке.

Кто будет пить кровь «Ювентусу»?

В первую очередь тот, кто «его породил». Имеется ввиду Антонио Конте, во главе с которым «Юве» добыл первые три из нынешних девяти подряд чемпионств. Бывший капитан «бело-черных» в свое время покидал команду из-за нехватки мотивации и желания приобрести новый опыт. Сейчас тренерская судьба забросила его в «Интер». С мотивацией у Конте сейчас все в полном порядке. Да и с его командой – тоже: доказано и выступлениями в Лиге Европы, и на внутренней арене.



Твиттер Интера

С Лаутаро и Лукаку «Интернационале» видится главным конкурентом «Юве» в новом сезоне. Но в целом уровень туринцев выше, и для того, чтобы с ними конкурировать, миланцам нужно обязательно усилить две-три позиции в середине поля и в защите. Смогут ли?

А что же еще один миланский гранд?

В этой связи смешанные чувства. С одной стороны, «Милан» практически идеально провел заключительную часть минувшего сезона, выиграв после коронавирусной паузы девять из 12 матчей. В зону Лиги чемпионов такая прыть попасть не позволила только потому, что отставание от первой четверки на момент ухода на вынужденный простой было почти катастрофическим. Но, с другой стороны, нынешний «Милан» все равно остается «вещью в себе»: эта команда если и способна на великое, то разово, не на длительном расстоянии. Легендарный Ибрагимович – это их все. Хорошо, но маловато, потому что великому шведу уже под сорок. Пиоли во главе – тоже как-то не особенно впечатляет. Да, подписали безумно талантливого Тонали, но все равно «россонери» с точки зрения крепости состава уступают и «Интеру», и «Юве». Но вот побороться за топ-4 они смогут. Наш прогноз: «Милан» в итоговой таблице будет в четверке.



Твиттер Милана

Что будет с «Аталантой»?

Здесь все тоже непросто. Минувший сезон для «богини» - фантастический. Дебютировав в Лиге чемпионов, бергамаски едва ли не пробились в полуфинал – не хватило нескольких секунд. Наряду с «Миланом», «Аталанта» стала настоящим открытием второй части сезона. Да и итоговые 98 забитых мячей в чемпионате говорят сами за себя. Но вот способна ли команда нашего Малиновского снова шуметь, удивлять и доказывать? Хотелось бы, чтобы одна из самых самобытных команд Европы продолжала жить в своей сказке. Хотя на сей счет наш прогноз будет не весьма утешительным. Кажется, что, все же, «Аталанта» прошла свой пик. Лидеры команды уже далеко не мальчики, им за тридцать. К тому же, непонятно, как проявит себя депрессировавший Иличич.

Да, может еще круче сыграть Малиновский, но нужно понимать, что «Аталанта» - не монстр по образу и подобию «Юве» или «Интера». Это в первую очередь рукотворная, тренерская команда. По всей видимости, Гасперини уже выжал из нее максимум. Поэтому сейчас ее максимум – зона Лиги Европы.

А что думают в Вечном городе?

«Лацио» в первой части сезона и во второй – две большие разницы. В первой – это реальный конкурент «Ювентуса» в борьбе за «золото», во второй – скорее конкурент «Роме». Команду Симоне Индзаги от выпадения из топ-четверки спас лишь серьезный очковый багаж, добытый до карантинной паузы. Что сейчас из себя представляют «лациале» - одному Богу известно. Но, по утверждению римских СМИ, команда не стала сильнее. Иммобиле, продливший контракт с клубом, уже «идет с ярмарки»: его «Золотая бутса» - лебединая песня квалифицированного, но отнюдь не звездного форварда. А лучших исполнителей в команде нет. А тут еще предстоит играть на два фронта. Скорее всего, «Лацио» посыплется.



Твиттер Лацио. Симоне Индзаги

Аналогичная участь, на наш взгляд, ожидает и «волков». Несмотря на смену клубного руководства, «Рома» пока что остается добротной командой без сверхамбиций. Более того – и без своего специфического игрового почерка. Фонсека принял команду в непростые времена. Но в новом сезоне эти времена будут еще сложнее. Предполагаем, что выше зоны Лиги Европы команда не сможет финишировать. А еще очень высока вероятность отставки бывшего наставника «Шахтера».

Кто может удивить?

В эту «номинацию» как нельзя кстати вписывается нынешний «Наполи». Обладая третьим по статусу составом в лиге, «партенопеи» в прошлом сезоне впервые выпали из чемпионской гонки. Вряд ли они впрягутся в нее и в новом сезоне. Кажется, что лидеры команды потеряли мотивацию. К тому же, неизвестно, останется ли Кулибали сотоварищи в Неаполе. Да и «с чем едят» тренера Гаттузо – до сих пор загадка. Поэтому от «адзурри» в новом сезоне можно ожидать как борьбы за четверку, так и прозябания в турнирном болоте.

Нечто схожее можно адресовать и «Фиорентине». Команда хорошо укомплектована, с бюджетом тоже все в порядке, да и с амбициями, вроде бы: американские инвесторы голодны к победам. Но минувший сезон «фиалки» завершили лишь на девятом месте. Накануне старта нового сезона на «Артемио Франки» снова звучат призывы «догнать и перегнать». Но вот комфортной уверенности, что футбольная Флоренция выстрелит, все так же нет, ибо команда продолжает оставаться «спящей принцессой»: может снова проспать весь сезон, а может и проснуться.

Накануне сезона американские инвестиции пришли и в «Парму». Причем инвестиции весьма серьезные: контрольный пакет клуба приобрела американская корпорация с миллиардными оборотами. Произошла и смена на тренерском мостике «крестоносцев» - Роберто Д`Аверсу отправили в отставку за пару дней до старта сезона. Кто возглавит некогда один из самых сильных клубов Европы – вопрос открытый. Но, как бы там ни было, за этой командой будет очень интересно наблюдать: она способна из гадкого утенка превратиться в красивого лебедя.

Будут ли болельщики?

Пока что вопрос без ответа. В Италии очень хотят вернуть зрителей на стадионы, но в то же время опасаются второй волны коронавируса, памятуя о трагических последствиях первой. Тем не менее, в период межсезонья некоторые команды («Наполи», «Парма», «Сампдория») допускали зрителей на арены (с ограничениями). Со зрителями (не более тысячи) состоятся и два стартовых матча сезона – «Парма» - «Наполи» и «Сассуоло» - «Кальяри». Если все пройдет нормально, то, вполне возможно, во втором туре зрители появятся и на матчах с участием других команд.