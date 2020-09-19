Сергей КРИВЦОВ: «С Зарей у нас всегда сложные матчи»

Защитник «Шахтера» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 19.09.2020 14:27
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Сергей КРИВЦОВ: «С Зарей у нас всегда сложные матчи»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о подготовке к выездному матчу 3 тура украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей».

«Физически чувствуем себя хорошо. Было время наиграть какие-то тактические заготовки. Плюс, много игроков, которые были вызваны в национальную сборную, провели две игры. Я думаю, примерно в одинаковых кондициях будем как мы, как и «Заря». У нас с «Зарей» всегда сложные матчи получаются. Я думаю, что этот не будет исключением», - сказал Кривцов.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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