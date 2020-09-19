Виктор КОРНИЕНКО: «Заря может создать проблемы любому»

Футболист «Шахтера» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 19.09.2020 14:16
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Виктор КОРНИЕНКО: «Заря может создать проблемы любому»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о подготовке к выездному матчу 3 тура украинской Премьер-лиги с луганской «Зарей».

– Виктор, сложно ли психологически долгое время тренироваться, но не играть?
– Все отлично, мы в хороших кондициях, тренируемся и работаем. Состояние физическое и эмоциональное оцениваю на отлично. В «Шахтере» прекрасно налажен тренировочный процесс и проблем с готовностью не будет. Нас ожидает непростой соперник. Ни в коем случае нельзя расслабляться и смотреть на то, что «Заря» проиграла два матча. При Викторе Скрипнике эта команда играет в комбинационный футбол и может создать проблемы любому.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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