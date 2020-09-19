ШЕВЧУК: «Многим из молодых игроков сборной Украины пора бы доверять больше»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук ответил на несколько вопросов касательно национальной команды.
— Назовите лучшего футболиста сборной по итогам двух первых матчей команды в Лиге наций?
— Я не могу кого-то выделить. Зная способности футболистов сборной Украины, никто из них не сыграл в двух поединках против швейцарцев и испанцев на своем уровне.
— В матчах против немцев и испанцев сине-желтые будут выглядеть сильнее?
— В начале октября сборная Украины будет подготовлена намного лучше. А небольшую разницу в классе сине-желтые могут выровнять за счет организации игры и дисциплины на футбольном поле.
— После выездного матча с испанцами Андрей Шевченко сетовал на недовосстановление игроков. Как быть в октябре, когда сине-желтых ждут три поединка за семь дней?
— В первом матче с французами наставник наверняка даст сыграть для тонуса максимальному количеству футболистов. Многим из молодых пора бы доверять больше. Сложно будет рассчитывать на хороший результат, рассчитывая на 12—14 игроков, выступая в такой сильной компании и в таком цейтноте.
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Источник — zbirna.com
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