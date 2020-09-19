ШЕВЧУК: «Сборной Украины очень важно закрепиться в элитном дивизионе»

Специалист – о выступлении команды Андрея Шевченко в Лиге наций

  • 19.09.2020 11:18
  • 377 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Сборной Украины очень важно закрепиться в элитном дивизионе»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4) в матче второго тура Лиги наций. 

— Итоговый счет матча с Испанией показал, где находится сборная Украины или такой разгром был просто недоразумением?
— На нашей сборной сказался карантин, ребята давно не виделись, поэтому немного растеряли взаимопонимание, которое было в матчах отбора на Евро. К тому же в расположение сборной футболисты прибыли в разном функциональном состоянии. К тому времени кто-то сыграл несколько официальных матчей, а кто-то только начал подготовку к сезону, поэтому провести два матча за три дня на одном дыхании, было сложно, ротации практически не было. В то время как, испанцы поменяли 75% основного состава. Хотя я не верю, что между сборными Испании и Украины такая большая разница, как оказался итоговый счет в Мадриде.  

— После двух туров сине-желтые занимают второе место. Это отличный для нас показатель?
— Безусловно, пусть пока и после двух матчей. Но важно, что выступая в дивизионе А Лиги наций в компании с Испанией и Германией, наши молодые футболисты получают колоссальный опыт.

— Каковы теперь перспективы команды Андрея Шевченко в Лиге наций?
— Очень важно закрепиться в элитном дивизионе этого турнира. Опять же, полезно играть с сильнейшими сборными Европы. Только так можно достичь максимального прогресса.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 19.09.2020 12:14
    0
    Я думаю, что закрепитесь или хотя бы ближе к элите будете. Футбол в Украине хорош!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 19.09.2020 12:14
    0
    Я думаю, что закрепитесь или хотя бы ближе к элите будете. Футбол в Украине хорош!
    Ссылка
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