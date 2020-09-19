В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Первой лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» будет принимать «Агробизнес» из Волочиска.

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 19:25.

Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на ютуб-канале ФК «Металлист 1925».