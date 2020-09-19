Юрий МОРОЗ: «Луческу требует, чтобы крайние защитники поддерживали атаку»

Наставник «Динамо» U-21 – о победе над командой со Львова

  • 19.09.2020 12:57
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Юрий МОРОЗ: «Луческу требует, чтобы крайние защитники поддерживали атаку»
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Старший тренер «Динамо» (U21) прокомментировал победу своих подопечных над ФК «Львов» (2:0) в рамках календарного матча молодежного первенства.

– Сегодня результат положительный, но при этом хотелось бы, чтобы мы не подстраивались под соперника, не «убаюкивались» тем, что владеем ситуацией, а агрессивнее и качественнее играли у чужих ворот.

– Оцените уровень готовности Шабанова, Вантуха, Вивчаренко, которые сегодня были привлечены из первой команды?
– По готовности не могу сказать. Те же Шабанов и Вантух долгое время не имели игровой практики. Сегодня они усилили игру нашей команды, были одними из лидеров на поле. А все остальные вопросы не ко мне.

– Вивчаренко активно ходил вперед, выполняя адресные передачи со своего фланга. Довольны ли вы действиями крайних защитников в сегодняшнем поединке?
– Да, это сегодня требование главного тренера первой команды (Мирчи Луческу), чтобы крайние защитники всегда действовали высоко, поддерживали атаку. Требуем этого от футболистов и в тренировочном процессе, и в играх. И сегодня это выполняли как Вивчаренко, так и Скорко, с них начиналось много атак.

– Белошевский забил гол, но вы его сразу заменили. Это был плановый ход?
– Да, это была плановая замена. Он также набирает игровые кондиции, и мы его постепенно подпускаем в состав, чтобы уменьшить уровень травматичности, чтобы он почувствовал игровой ритм и показывал те качества, которые у него есть. Он забил гол, заменили его, и Вова Бражко также получил 30 минут своего игрового времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

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