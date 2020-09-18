Динамо U-21 с Шабановым в составе обыграло Львов

В пятницу «Динамо» U-21 в матче молодежного чемпионата Украины обыграло «Львов» U-21 со счетом 2:0.
В основном составе киевлян вышел опытный защитник Артем Шабанов, который постепенно набирает игровые кондиции. Игрок в нынешнем сезоне УПЛ на поле еще не выходил.
Учитывая проблемы команды Мирчи Луческу в центре обороне, где не играют травмированные Денис Попов и Никита Бурда, возвращение Шабанова будет кстати перед матчами Лиги чемпионов с «Гентом».
Молодежный чемпионат Украины. 3-й тур.
Динамо U-21 - Львов U-21 2:0
Голы: Надольский, 4, Билошевский, 62
«Динамо»: 35. Нещерет, 4. Биловар, 5. Михайленко, 7. Надольский (6. Бодня, 80), 8. Ефименко (15. В.Волошин, 59), 10. Ванат (16. Сухоручко, 46), 14. Вантух, 17. Белошевский (к, 20. Бражко, 63), 19. Вивчаренко, 22. Скорко, 23. Шабанов.
«Львов»: 12. Костык, 5. Оберман, 5. Демкив (к), 7. Вичижанин, 16. Топчий, 6. Боберский, 8. Малашевский (3. Алферов, 75), 11. Гураль (2. Е.Михайлив, 68), 14. Брама (19. Р.Михайлив, 25), 9. Ременяк, 20. Бекерский (17. Малецкий, 59).
Источник — Sport.ua
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