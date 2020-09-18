Динамо U-21 с Шабановым в составе обыграло Львов

Опытный защитник близок к возвращению в первую команду

  • 18.09.2020 14:51
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Динамо U-21 с Шабановым в составе обыграло Львов
© fcdynamo.kiev.ua

В пятницу «Динамо» U-21 в матче молодежного чемпионата Украины обыграло «Львов» U-21 со счетом 2:0.

В основном составе киевлян вышел опытный защитник Артем Шабанов, который постепенно набирает игровые кондиции. Игрок в нынешнем сезоне УПЛ на поле еще не выходил.

Учитывая проблемы команды Мирчи Луческу в центре обороне, где не играют травмированные Денис Попов и Никита Бурда, возвращение Шабанова будет кстати перед матчами Лиги чемпионов с «Гентом».

Молодежный чемпионат Украины. 3-й тур.

Динамо U-21 - Львов U-21 2:0
Голы: Надольский, 4, Билошевский, 62

«Динамо»: 35. Нещерет, 4. Биловар, 5. Михайленко, 7. Надольский (6. Бодня, 80), 8. Ефименко (15. В.Волошин, 59), 10. Ванат (16. Сухоручко, 46), 14. Вантух, 17. Белошевский (к, 20. Бражко, 63), 19. Вивчаренко, 22. Скорко, 23. Шабанов.

«Львов»: 12. Костык, 5. Оберман, 5. Демкив (к), 7. Вичижанин, 16. Топчий, 6. Боберский, 8. Малашевский (3. Алферов, 75), 11. Гураль (2. Е.Михайлив, 68), 14. Брама (19. Р.Михайлив, 25), 9. Ременяк, 20. Бекерский (17. Малецкий, 59).

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Источник — Sport.ua

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