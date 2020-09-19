Герман ПЕНЬКОВ: «В матче с Динамо будем стараться реабилитироваться»

Голкипер ПФК «Львов» Герман Пеньков поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
«В первую очередь, мы будем играть до конца. Будем стараться реабилитироваться после этой игры и как можно лучше проявить себя. На руку ли нам то, что «Динамо» играло на неделе в еврокубках? Посмотрим. Не знаю, какая у них физическая подготовка, но темп хороший», - сказал Пеньков.
Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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