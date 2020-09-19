Герман ПЕНЬКОВ: «В матче с Динамо будем стараться реабилитироваться»

Вратарь «Львова» – о предстоящем матче

  • 19.09.2020 12:39
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
Герман ПЕНЬКОВ: «В матче с Динамо будем стараться реабилитироваться»
© ФК Львов. Герман Пеньков

Голкипер ПФК «Львов» Герман Пеньков поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«В первую очередь, мы будем играть до конца. Будем стараться реабилитироваться после этой игры и как можно лучше проявить себя. На руку ли нам то, что «Динамо» играло на неделе в еврокубках? Посмотрим. Не знаю, какая у них физическая подготовка, но темп хороший», - сказал Пеньков.

Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности