Орест ЛЕБЕДЕНКО: «С Минаем будет сложнее, чем с Днепром-1»

21-летний защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко поделился ожиданиями матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

– Орест, в первых двух турах нового сезона ваша команда показала диаметрально противоположные результаты и качество игры. Что будет в третьем матче?

– Начали сезон игрой с «Динамо» – это надо учитывать. Но главная причина – на тот момент у нас не было «свежей крови», новых футболистов. До следующей встречи в Днепре они подъехали и мы, считаю, выступили несколько лучше. С другой стороны, и там, и там действовали от обороны.

– В предыдущем туре «Минай» порадовал поклонников историческим стартом в УПЛ, не просто победив, но и показав качественный организованный футбол.

– Мы уже «разобрали» следующего соперника. Могу сказать, что УПЛ пополнилась еще одной классной командой. Думаю, нам будет сложнее, чем с «Днепром-1». Прежде всего потому, что «Минай» – силовая команда, которая очень хорошо играет от обороны. С «Александрией» они выставили пять защитников. А нам придется действовать «первым номером.

Матч «Олимпик» – «Минай» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало встречи в 14:00.