Очередной талант Баварии. Мусиала побил невероятный рекорд

В мюнхенском клубе забивают даже 17-летние

  • 19.09.2020 11:53
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Очередной талант Баварии. Мусиала побил невероятный рекорд
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18 сентября в чемпионате Германии прошел стартовый матч 1-го тура Бундеслиги. И сразу же поединок получился феноменальным. «Бавария» разгромила «Шальке» (8:0).

«Бавария» – «Шальке» – 8:0

Голы: Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31 (пенальти), Мюллер, 69, Сане, 71, Мусиала, 81.

Последний гол в матче провел 17-летний Джамал Мусиала. 17 летний английский полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала обновил один из рекордов мюнхенского клуба. Он стал самым молодым автором гола в истории мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. На момент забитого мяча Джамалу было 17 лет и 205 дней. Он обошёл по этому показателю экс-нападающего сборной Парагвая Роке Санта Круса.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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