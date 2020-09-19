Отставка Михайленко – в топ-10 самых ранних в истории чемпионатов Украины

Неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2020/21 уже после 3-го тура привел к отставке главного тренера Дмитрия Михайленко, проработавшего с командой три года. Под его руководством днепряне провели в УПЛ 34 матча, одержав 13 побед при 16 поражениях (мячи 46-52). К слову, отставка Михайленко стала одной из самых ранних в истории чемпионатов Украины. В прежние годы меньше игр с начала сезона провели только 4 тренера.
Самые ранние тренерские отставки в чемпионатах Украины
|
Сезон
|
Клуб
|
Уволенный тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
О
|
%
|
Место*
|
1997/98
|
Металлург М
|
Юрий ПОГРЕБНЯК
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-10
|
0
|
0
|
16-е
|
1999/00
|
Днепр
|
Леонид КОЛТУН
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
|
0
|
16-е
|
2001/02
|
Металлург З
|
Владимир АТАМАНЮК
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
0
|
14-е
|
2012/13
|
Металлург З
|
Игорь ЛУЧКЕВИЧ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
|
0
|
15-е
|
2005/06
|
Металлург З
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
1
|
11,1
|
15-е
|
2006/07
|
Заря
|
Юрий КОВАЛЬ
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-5
|
1
|
11,1
|
15-е
|
2012/13
|
Карпаты
|
Павел КУЧЕРОВ
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-9
|
1
|
11,1
|
13-е
|
2016/17
|
Сталь Км
|
Эрик ВАН ДЕР МЕР
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4
|
44,4
|
7-е
|
2019/20
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-2
|
6
|
66,7
|
3-е
|
2020/21
|
Днепр-1
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
11,1
|
11-е
* на момент отставки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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