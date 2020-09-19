Отставка Михайленко – в топ-10 самых ранних в истории чемпионатов Украины

Неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2020/21 уже после 3-го тура привел к отставке главного тренера Дмитрия Михайленко, проработавшего с командой три года. Под его руководством днепряне провели в УПЛ 34 матча, одержав 13 побед при 16 поражениях (мячи 46-52). К слову, отставка Михайленко стала одной из самых ранних в истории чемпионатов Украины. В прежние годы меньше игр с начала сезона провели только 4 тренера.

Самые ранние тренерские отставки в чемпионатах Украины

Сезон Клуб Уволенный тренер И В Н П Мячи О % Место* 1997/98 Металлург М Юрий ПОГРЕБНЯК 2 0 0 2 2-10 0 0 16-е 1999/00 Днепр Леонид КОЛТУН 2 0 0 2 0-6 0 0 16-е 2001/02 Металлург З Владимир АТАМАНЮК 2 0 0 2 1-5 0 0 14-е 2012/13 Металлург З Игорь ЛУЧКЕВИЧ 2 0 0 2 0-6 0 0 15-е 2005/06 Металлург З Валерий ЯРЕМЧЕНКО 3 0 1 2 1-5 1 11,1 15-е 2006/07 Заря Юрий КОВАЛЬ 3 0 1 2 2-5 1 11,1 15-е 2012/13 Карпаты Павел КУЧЕРОВ 3 0 1 2 3-9 1 11,1 13-е 2016/17 Сталь Км Эрик ВАН ДЕР МЕР 3 1 1 1 2-4 4 44,4 7-е 2019/20 Динамо Александр ХАЦКЕВИЧ 3 2 0 1 6-2 6 66,7 3-е 2020/21 Днепр-1 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 3 0 1 2 3-6 1 11,1 11-е

* на момент отставки.