Отставка Михайленко – в топ-10 самых ранних в истории чемпионатов Украины

Матч с «Мариуполем» стал последним для Дмитрия Михайленко у руля «Днепра-1»

  • 19.09.2020 11:50
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Отставка Михайленко – в топ-10 самых ранних в истории чемпионатов Украины
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2020/21 уже после 3-го тура привел к отставке главного тренера Дмитрия Михайленко, проработавшего с командой три года. Под его руководством днепряне провели в УПЛ 34 матча, одержав 13 побед при 16 поражениях (мячи 46-52). К слову, отставка Михайленко стала одной из самых ранних в истории чемпионатов Украины. В прежние годы меньше игр с начала сезона провели только 4 тренера.

Самые ранние тренерские отставки в чемпионатах Украины

Сезон

Клуб

Уволенный тренер

И

В

Н

П

Мячи

О

%

Место*

1997/98

Металлург М

Юрий ПОГРЕБНЯК

2

0

0

2

2-10

0

0

16-е

1999/00

Днепр

Леонид КОЛТУН

2

0

0

2

0-6

0

0

16-е

2001/02

Металлург З

Владимир АТАМАНЮК

2

0

0

2

1-5

0

0

14-е

2012/13

Металлург З

Игорь ЛУЧКЕВИЧ

2

0

0

2

0-6

0

0

15-е

2005/06

Металлург З

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3

0

1

2

1-5

1

11,1

15-е

2006/07

Заря

Юрий КОВАЛЬ

3

0

1

2

2-5

1

11,1

15-е

2012/13

Карпаты

Павел КУЧЕРОВ

3

0

1

2

3-9

1

11,1

13-е

2016/17

Сталь Км

Эрик ВАН ДЕР МЕР

3

1

1

1

2-4

4

44,4

7-е

2019/20

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

3

2

0

1

6-2

6

66,7

3-е

2020/21

Днепр-1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

3

0

1

2

3-6

1

11,1

11-е

* на момент отставки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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