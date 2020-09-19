ВИДЕО. Неймар не только бьет футболистов, но и играет на пианино

28-летнему бразильскому форварду ПСЖ Неймару грозит длительная дисквалификация за удар соперника в поединке 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1).
Но бразилец, как всегда, не унывает, а радует публику игрой на пианино.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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