ВИДЕО. Неймар не только бьет футболистов, но и играет на пианино

Очередной талант бразильца

  • 19.09.2020 11:43
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Неймар не только бьет футболистов, но и играет на пианино
© twitter

28-летнему бразильскому форварду ПСЖ Неймару грозит длительная дисквалификация за удар соперника в поединке 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1).

Но бразилец, как всегда, не унывает, а радует публику игрой на пианино.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is there anything he can't do? 🎹 @neymarjr @psg

Публикация от 433 (@433)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.09.2020 11:56
    0
    Неймар сказав,що жалкує тільки про одне-надто слабо вдарив і треба було бити по морді.За слова "закрий рот брудна мавпа" Гонсалес на це і заслуговував.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.09.2020 11:56
    0
    Неймар сказав,що жалкує тільки про одне-надто слабо вдарив і треба було бити по морді.За слова "закрий рот брудна мавпа" Гонсалес на це і заслуговував.
    Ссылка
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