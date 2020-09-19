Василий КАРДАШ: «Динамо победит Львов с разницей в два мяча»

Мнением о предстоящем поединке 3-го тура УПЛ между «Динамо» и «Львовом» поделился бывший футболист киевской команды Василий Кардаш.

– Главное для динамовцев - восстановиться физически и морально после матча с АЗ. Что касается «Львова», то и сам тренер говорит о проблемах в игре команды. На бумаге хозяева - фавориты поединка, но нужно это еще перенести в игру. Класс сегодняшнего «Динамо» выше, и есть все шансы на победу.

– Какие сильные стороны в игре гостей можно было бы отметить?

– Думаю, что там команда только строится, многое изменилось, был бразильский вектор развития, другие игроки. «Львов» еще в поиске своей игры. Когда играешь против сильной команды, первое, что можешь противопоставить, - бойцовский характер и хорошую организацию игры.

– На ваш взгляд, команды будут играть осторожно или покажут зрелищный футбол?

– Я думаю, что с учетом того, что «Львов» стартовал в чемпионате не лучшим образом, команда будет играть от обороны, в осторожный футбол, иногда выходя в контратаки.

– У «Динамо» плотный график, возможно, матч со «Львовом», - шанс для молодых футболистов, которые получают меньше игрового времени?

– Думаю, что определенная ротация будет - некоторым футболистам дадут отдохнуть. Это нормальная практика. Если опять же «Динамо» попадет в Лигу чемпионов, у всех будет игровое время. Другой вопрос, как они им будут распоряжаться.

– Вернулись из аренды игроки Тымчик, Супряга, Леднев - это усиление для «Динамо»?

– Безусловно, они в своих клубах себя зарекомендовали, и поэтому «Динамо» их вернуло. Так что у них перспективы хорошие. Основная задача - быть здоровыми и прогрессировать.

– Сделаете прогноз, с каким счетом закончится матч?

– Я думаю, что с разницей в два мяча победит «Динамо».

Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.