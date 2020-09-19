Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Львов будет всей командой обороняться»

Хавбек «Динамо» – о предстоящем матче

  • 19.09.2020 11:00
  • 714 просмотров
  • 3 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Львов будет всей командой обороняться»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

– После победы над «АЗ» у нас всех было хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже на следующий день, 16-го сентября, мы начали непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против ФК «Львов». Сейчас все мысли только о нем. Нужно выигрывать у львовян, чтобы дальше с хорошим настроением готовиться к матчам Лиги чемпионов против «Гента».

– ФК «Львов» пропустил первый тур, а в прошлом уступил «Колосу» 0:4. Чего стоит от них ожидать в матче с «Динамо»?
– Наверняка, того, что они будут всей командой обороняться, уверен в этом на 100%. Более детально будем разбирать этого соперника ближе к самой игре. Знаю, что у них появилось много новых футболистов. Их поединок с «Колосом» я не смотрел, поэтому, к сожалению, больше ничего не могу о них сказать.

– Чем еще, помимо обороны, ФК «Львов» запомнился вам по прошлым матчам?
– Если честно, ничем особенным. Нам нужно показать свою игру, добиться победы и двигаться дальше – впереди у нас много важных, интересных и сложных матчей, в частности, в Лиге чемпионов.

– В связи с этим недооценки соперника не будет?
– Нет, это исключено. Мы внимательно разберем «Львов», отметим для себя их сильные и слабые стороны, чтобы исключить сюрпризы. Нужно выйти на поле и спокойно сыграть, добившись нужного результата.

– В каком режиме работали до 19 сентября – дня матча?
– Сейчас график у нас достаточно плотный – до октября мы играем по два матча в неделю, поэтому никаких выходных не предусмотрено. Уже на следующий день после поединка с «АЗ» мы вечером собрались на базе и приступили к подготовке. В последующие дни тренировались ежедневно.

Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 11:13
    -1
    а вдруг как Бавария заиграют?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 11:12
    0
    ага, одного разу вони вже "оборонялись" і вас вжарили...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 11:12
    +1
    ага, одного разу вони вже "оборонялись" і вас вжарили...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.09.2020 11:16
    0
    Ничего удивительного! Динамо против Шахтёра тоже всей командой сидит в окопах и ничего, выиграли. Почему бы Львову так не играть. Или когда против вас так играют, это плохо?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 11:13
    0
    а вдруг как Бавария заиграют?
    Ссылка
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