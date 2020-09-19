ВИДЕО. Клопп – про вражду с Лэмпардом и немецких футболистов в АПЛ

20 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Последний матч между этими командами ознаменовался перепалкой между наставником «синих» Фрэнком Лэмпардом и Юргеном Клоппом. Тем не менее уже на пресс-конференции оба ссылались на эмоции.

Этой ситуацией не могли не воспользоваться журналисты и на прошедшей пресс-конференции задали вопрос о «вражде» Юргену Клоппу. Реакцию на этот вопрос и ответы на многие другие вопросы вы увидите в данном ролике.