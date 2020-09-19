ВИДЕО. Надаль жонглирует теннисным мячом

Испанский теннисист умело работает с мячами

  • 19.09.2020 09:27
  • 357 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Надаль жонглирует теннисным мячом
© twitter

В пятницу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи третьего круга у мужчин. Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают охоту за очередным титулом. Они уже в четвертьфинале.

В перерывах между играми Надаль умело жонглирует мячом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come to ..? 🤪 @rafaelnadal @atptour

Публикация от 433 (@433)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 19.09.2020 10:36
    0
    я думал ракеткой, а он ногами... ну волшебник, ну чародей
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 19.09.2020 10:36
    0
    я думал ракеткой, а он ногами... ну волшебник, ну чародей
    Ссылка
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