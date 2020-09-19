ВИДЕО. Надаль жонглирует теннисным мячом

В пятницу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи третьего круга у мужчин. Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают охоту за очередным титулом. Они уже в четвертьфинале.
В перерывах между играми Надаль умело жонглирует мячом
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.