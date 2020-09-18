Определились все участники 1/4 финала Мастерса в Риме

В пятницу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи третьего круга у мужчин.
Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают охоту за очередным титулом.
Рим. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович – Филип Краинович – 7:6(7), 6:3
Лоренцо Музетти – Доминик Кепфер – 4:6, 0:6
Маттео Берреттини – Стефано Травалья – 7:6(5), 7:6(1)
Каспер Рууд – Марин Чилич – 6:2, 7:6(2)
Нижняя часть сетки
Юго Умбер – Денис Шаповалов – 7:6(5), 1:6, 4:6
Григор Димитров – Янник Зиннер – 4:6, 6:4, 6:4
Диего Шварцман – Хуберт Хуркач – 3:6, 6:2, 6:4
Душан Лайович – Рафаэль Надаль – 1:6, 3:6
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер
Маттео Берреттини [4] – Каспер Рууд
Нижняя часть сетки
Денис Шаповалов [12] – Григор Димитров [15]
Диего Шварцман [8] – Рафаэль Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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