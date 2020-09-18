Определились все участники 1/4 финала Мастерса в Риме

Круг претендентов на титул сужается

  • 18.09.2020 23:17
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Определились все участники 1/4 финала Мастерса в Риме
© ATP. Рафаэль Надаль

В пятницу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи третьего круга у мужчин.

Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают охоту за очередным титулом.

Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович Филип Краинович – 7:6(7), 6:3
 Лоренцо Музетти –  Доминик Кепфер – 4:6, 0:6

 Маттео Берреттини Стефано Травалья – 7:6(5), 7:6(1)
 Каспер Рууд Марин Чилич – 6:2, 7:6(2)

Нижняя часть сетки

 Юго Умбер –  Денис Шаповалов – 7:6(5), 1:6, 4:6
 Григор Димитров  Янник Зиннер – 4:6, 6:4, 6:4
 
 Диего Шварцман Хуберт Хуркач – 3:6, 6:2, 6:4
 Душан Лайович –  Рафаэль Надаль – 1:6, 3:6

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Доминик Кепфер 
 Маттео Берреттини [4] –  Каспер Рууд

Нижняя часть сетки

 Денис Шаповалов [12] –  Григор Димитров [15]
 Диего Шварцман [8] –  Рафаэль Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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