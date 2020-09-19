Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Динамо – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер ПФК «Львов» Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Успеет ли соперник восстановиться после еврокубкового матча? Киевское «Динамо» - такая команда, что у них, как минимум, два состава есть. Они будут играть на победу, мы тоже будем стараться побеждать. Мы будем играть против одной из лучших команд Европы, можно так сказать. У нас есть свой план, посмотрим, как получится», - сказал Цецадзе.

Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.