Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Динамо – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер ПФК «Львов» Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
«Успеет ли соперник восстановиться после еврокубкового матча? Киевское «Динамо» - такая команда, что у них, как минимум, два состава есть. Они будут играть на победу, мы тоже будем стараться побеждать. Мы будем играть против одной из лучших команд Европы, можно так сказать. У нас есть свой план, посмотрим, как получится», - сказал Цецадзе.
Матч «Динамо» – «Львов» состоится в субботу, 19 сентября. Начало в 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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