Владимир ЛЫСЕНКО: «Будем стараться как можно дальше пройти в Лиге Европы»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко высказался о предстоящей игре 3 раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки».

«У нас сейчас игра с «Рухом», на которую мы будем готовиться. После «Руха» разбираем «Риеку» и готовимся к поединку.

Сильнее ли «Риека» «Ариса»? Мы еще их не изучали, поэтому ничего пока не могу сказать. Тем не менее аппетит приходит во время еды. Все возможно, будем стараться как можно далее пройти в Лиге Европы», - сказал Лысенко.

Напомним, матч «Риека» - «Колос» состоится в следующий четверг, 24 сентября. Во втором раунде квалификации «Колос» обыграл греческий «Арис» со счетом 2:1.