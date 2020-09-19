Владимир ЛЫСЕНКО: «Будем стараться как можно дальше пройти в Лиге Европы»

Нападающий «Колоса» оценил шансы на попадание в плей-офф квалификации

  • 19.09.2020 08:13
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Будем стараться как можно дальше пройти в Лиге Европы»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Форвард «Колоса»  Владимир Лысенко высказался о предстоящей игре 3 раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки».

«У нас сейчас игра с «Рухом», на которую мы будем готовиться. После «Руха» разбираем «Риеку» и готовимся к поединку.

Сильнее ли «Риека» «Ариса»? Мы еще их не изучали, поэтому ничего пока не могу сказать. Тем не менее аппетит приходит во время еды. Все возможно, будем стараться как можно далее пройти в Лиге Европы», - сказал Лысенко.

Напомним, матч «Риека» - «Колос» состоится в следующий четверг, 24 сентября. Во втором раунде квалификации «Колос» обыграл греческий «Арис» со счетом 2:1.

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Источник — Футбол 1/2/3

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