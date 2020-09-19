Уже €5 млн в кармане. Стало известно, сколько Динамо может заработать в ЛЧ

Киевское «Динамо» за счет выхода в плей-офф отбора Лиги чемпионов заработало 5 миллионов евро.

Исходя из схемы распределения призовых УЕФА, такую сумму получит каждый участник 4-го раунда квалификации турнира.

В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов киевляне получат €15,25 млн за участие в нем и около €17 млн за высокую позицию в рейтинге УЕФА (17-я среди 32 команд-участниц групповой стадии).

Напомним, бонус за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ составляет €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн.

В раунде плей-офф ЛЧ киевляне сыграют с бельгийским «Гентом», матчи пройдут 23 (в Бельгии) и 29 сентября (в Киеве). Фактически, победа в этом противостоянии принесет клубу больше €30 млн.