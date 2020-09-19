Асенсио взял номер 11 в Реале, который принадлежал Бэйлу

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио сменил свой игровой номер.
24-летний испанский полузащитник будет играть в футболке с номером 11, под которым ранее выступал Гарет Бэйл.
Бэйл находится в расположении «Тоттенхэма», но пока не подписал контракт с лондонским клубом.
Из-за травмы валлиец может пропустить около четырех недель.
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Источник — LaLiga
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