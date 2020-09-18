Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA поднимется на одну позицию.



Это стало возможным после ее выхода в 1/4 финала на турнире в Риме. Таким образом, Свитолина обойдет американку Софию Кенин, которая уже завершила выступления на Открытом чемпионате Италии.



У Элины есть возможность подняться и на четвертую позицию, обойдя прошлогоднюю чемпионку Рима Каролину Плишкову. Но для этого нужно брать титул, даже выхода в финал будет недостаточно.



Напомним, по новым правилам теннисистка из Чехии не теряет очки за прошлогоднюю победу, но и как-то увеличить их количество на этом турнире никак не может. По сетке Элина может встретиться с Плишковой в полуфинале.