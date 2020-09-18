Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Победа на турнире в Риме позволит украинке добавить еще одну строчку в мировой классификации

  • 18.09.2020 22:59
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Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA поднимется на одну позицию.
 
Это стало возможным после ее выхода в 1/4 финала на турнире в Риме. Таким образом, Свитолина обойдет американку Софию Кенин, которая уже завершила выступления на Открытом чемпионате Италии.
 
У Элины есть возможность подняться и на четвертую позицию, обойдя прошлогоднюю чемпионку Рима Каролину Плишкову. Но для этого нужно брать титул, даже выхода в финал будет недостаточно.
 
Напомним, по новым правилам теннисистка из Чехии не теряет очки за прошлогоднюю победу, но и как-то увеличить их количество на этом турнире никак не может. По сетке Элина может встретиться с Плишковой в полуфинале.

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Источник — Sport.ua

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