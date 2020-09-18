ВИДЕО. Как Свитолина разобралась с Кузнецовой и вышла в 1/4 финала в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 6) вышла в четвертьфинал турнира в итальянском Риме.
В матче третьего раунда украинка в двух сетах разобралась со Светланой Кузнецовой из России (WTA 38).
WTA. Рим (Италия). 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6 (8:6), 6:4
Смотрите видеообзор лучших фрагментов матча.
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Источник — Sport.ua
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