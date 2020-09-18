ВИДЕО. Рух провел яркую презентацию двух защитников-новичков

Накануне дебютного домашнего матча «желто-черных» в УПЛ «Рух» представил своих очередных новобранцев.
Львовский клуб подписал сербского и словенского защитников, Милоша Стаменковича и Эрика Глигу.
На презентации футболисты дали первое интервью в качестве игроков «Руха»
Поединок 3-го тура УПЛ «Рух» – «Колос» состоится 20 сентября на «Арене-Львов».
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Источник — ФК Рух Львов
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