ВИДЕО. Рух провел яркую презентацию двух защитников-новичков

Львовский клуб подписал серба Милоша Стаменковича и словенца Эрика Глигу

  • 18.09.2020 22:01
  • 658 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Рух провел яркую презентацию двух защитников-новичков
© ФК Рух

Накануне дебютного домашнего матча «желто-черных» в УПЛ «Рух» представил своих очередных новобранцев.

Львовский клуб подписал сербского и словенского защитников, Милоша Стаменковича и Эрика Глигу.

На презентации футболисты дали первое интервью в качестве игроков «Руха»

Поединок 3-го тура УПЛ «Рух» – «Колос» состоится 20 сентября на «Арене-Львов».

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:15
    0
    годны для игры в 1 лиге куда стремятся обе львовские команды.... пример Карпат ничему не учит
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:15
    0
    годны для игры в 1 лиге куда стремятся обе львовские команды.... пример Карпат ничему не учит
    Ссылка
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