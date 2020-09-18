КОПОЛОВЕЦ: «С предложением о переносе матча ко мне обратился Суркис»

Поединок 4-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве

  • 18.09.2020 21:23
  • 3074 просмотра
  • 6 комментариев
КОПОЛОВЕЦ: «С предложением о переносе матча ко мне обратился Суркис»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал перенос поединка 4-го тура УПЛ против киевского «Динамо» из Ужгорода в Киев:

«С предложением 26 сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским «Гентом».

В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин дали согласие, приняв во внимание, что речь идет о команде, представляющей Украину в Лиге чемпионов.

Конечно, выезд в Ужгород после возвращения из Бельгии существенно усложнил бы динамовцам восстановление сил перед повторным матчем с «Гентом». Потом я созвонился с Суркисом, сообщил ему о нашем решении и уже прощаясь сказал: «Может, со временем, «Минай» окажется в похожей ситуации, и «Динамо» тоже пойдет нам навстречу».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
      dgurkis, 18.09.2020 22:22
    0
    Условия сделки остаются в секрете, но скоро мы все узнаем!
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.09.2020 22:03
    0
    Шляхетно вчинив - за це повага.
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    zakharka
    online
      zakharka, 18.09.2020 21:53
    -3
    Какой уровень! Спортивному директору звонит не спортивный директор Динамо( михайличенко Лесик) , а сам Суркис! Скоро матчи с участием динамовцев лично коментировать будет уникальный клоун! Чем больше эпатажного и скандального Суркис тут-как-тут.Скоро узнаем , что он вобще не обрезанный
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    fifadinamo
      fifadinamo, 18.09.2020 21:42
    +2
    Ростик Карпа, 18.09.2020 21:34
    З однієї сторони все добре зробили, молодці але з іншої сторони подивіться на матчі передових команд АПЛ чи інших чемпіонатів, там матчі кожні 2-3 дні і все норм, просто суркіс попри все хочуть попасти в групу ЛЧ щоб з рубати бабла дофіга
    Та всі туди хочуть попасти, і навіть дурень розуміє, що чим краще зіграють команди в євросезоні тим більше шансів зіграти там іншим командам на слідуючий сезон. Так що від цього не тільки Суркіси виграють а Шахтар і можливо Минай теж і весь футбол України.
    Ростик ти дивись насамперед під ніс а не на АПЛ
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    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 18.09.2020 21:34
    -2
    З однієї сторони все добре зробили, молодці але з іншої сторони подивіться на матчі передових команд АПЛ чи інших чемпіонатів, там матчі кожні 2-3 дні і все норм, просто суркіс попри все хочуть попасти в групу ЛЧ щоб з рубати бабла дофіга
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 18.09.2020 21:28
    0
    Неужели Мишаня так грамотно и красиво сказал?
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    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 18.09.2020 21:42
    +2
    Ростик Карпа, 18.09.2020 21:34
    З однієї сторони все добре зробили, молодці але з іншої сторони подивіться на матчі передових команд АПЛ чи інших чемпіонатів, там матчі кожні 2-3 дні і все норм, просто суркіс попри все хочуть попасти в групу ЛЧ щоб з рубати бабла дофіга
    Та всі туди хочуть попасти, і навіть дурень розуміє, що чим краще зіграють команди в євросезоні тим більше шансів зіграти там іншим командам на слідуючий сезон. Так що від цього не тільки Суркіси виграють а Шахтар і можливо Минай теж і весь футбол України.
    Ростик ти дивись насамперед під ніс а не на АПЛ
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.09.2020 22:22
    0
    Условия сделки остаются в секрете, но скоро мы все узнаем!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.09.2020 22:03
    0
    Шляхетно вчинив - за це повага.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 18.09.2020 21:28
    0
    Неужели Мишаня так грамотно и красиво сказал?
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