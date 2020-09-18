КОПОЛОВЕЦ: «С предложением о переносе матча ко мне обратился Суркис»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал перенос поединка 4-го тура УПЛ против киевского «Динамо» из Ужгорода в Киев:

«С предложением 26 сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским «Гентом».

В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин дали согласие, приняв во внимание, что речь идет о команде, представляющей Украину в Лиге чемпионов.

Конечно, выезд в Ужгород после возвращения из Бельгии существенно усложнил бы динамовцам восстановление сил перед повторным матчем с «Гентом». Потом я созвонился с Суркисом, сообщил ему о нашем решении и уже прощаясь сказал: «Может, со временем, «Минай» окажется в похожей ситуации, и «Динамо» тоже пойдет нам навстречу».