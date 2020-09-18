ВИДЕО. Гвардиола – про Месси, трансфер Алькантары и подготовку к сезону

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы перед матчем «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Кроме вопросов о предстоящем поединке, журналисты поинтересовались мнением тренера о неудавшемся уходе Лионеля Месси из «Барселоны», недавнем трансфере Тьяго Алькантары в «Ливерпуль» и возможной заинтересованности специалиста в этом игроке.
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Источник — Sport.ua
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