В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.
«Александрия» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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