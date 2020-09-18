Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла

В Александрии состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.09.2020 20:30
  • 112 просмотров
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
© ФК Александрия

В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

«Александрия» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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