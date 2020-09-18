В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

«Александрия» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.