Сергей ПАЛКИН: «Додо – номер один на своей позиции»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с 21-летним бразильским защитником Додо.

– Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее. Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов.



– Додо хорошо провел прошлый сезон. Он уже готов стать лидером «Шахтера»?

– Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции.