Сергей ПАЛКИН: «Додо – номер один на своей позиции»

Гендиректор «горняков» – о продлении контракта с бразильским талантом

  • 18.09.2020 19:30
  • 984 просмотра
  • 5 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Додо – номер один на своей позиции»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с 21-летним бразильским защитником Додо.

– Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее. Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов.
 
– Додо хорошо провел прошлый сезон. Он уже готов стать лидером «Шахтера»?
– Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 20:30
    -1
    Алексей Ильин, 18.09.2020 20:25
    Так он будущая звезда мирового футбола, молодой Дани Алвес. Палкину надо переживать как отреагирует Болбат и Бутко, которые брёвна деревянные?
    Вообще да. Но есть важный момент. Когда я писал коммент заголовок был другой. Но редактора вовремя подтерли
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    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 18.09.2020 20:25
    0
    mayakovskiy1, 18.09.2020 19:47
    Ох дурак. Представляю как это читать конкурентам Додо
    Так он будущая звезда мирового футбола, молодой Дани Алвес. Палкину надо переживать как отреагирует Болбат и Бутко, которые брёвна деревянные?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.09.2020 19:59
    +1
    Всё по делу. Игрок действительно крут.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 19:47
    -4
    Ох дурак. Представляю как это читать конкурентам Додо
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    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 18.09.2020 19:47
    +2
    Додо Карлоса напоминает...Тоже поезд!
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    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 18.09.2020 19:47
    +2
    Додо Карлоса напоминает...Тоже поезд!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.09.2020 19:59
    +1
    Всё по делу. Игрок действительно крут.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 18.09.2020 20:25
    0
    mayakovskiy1, 18.09.2020 19:47
    Ох дурак. Представляю как это читать конкурентам Додо
    Так он будущая звезда мирового футбола, молодой Дани Алвес. Палкину надо переживать как отреагирует Болбат и Бутко, которые брёвна деревянные?
    Ссылка
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