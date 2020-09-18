Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 19-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Львова».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».
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Источник — ФК Динамо Киев
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