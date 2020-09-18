Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча 3-го тура УПЛ

  • 18.09.2020 19:40
  • 1000 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В субботу, 19-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:30.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 19:36
    0
    у этого клуба выиграют все..... Львов занимает несвое место в УПЛ
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 19:36
    0
    у этого клуба выиграют все..... Львов занимает несвое место в УПЛ
    Ссылка
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