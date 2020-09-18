Днепр-1 – Мариуполь. Известны стартовые составы

Сегодня, 18 сентября «Днепр-1» в стартовом матче третьего тура УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 19:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Сарнавский, Цуриков, Дуглас, Дубинчак, Сваток, Логинов, Тейлор, Ди Франко, Кравченко, Довбик, Хобленко,
«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Мишнев, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».
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Источник — УПЛ
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