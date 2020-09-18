Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не предлагали тренировать Барсу. Моя мечта – Реал»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что ему предлагали возглавить «Барселону»:

«Мне не предлагали мне тренировать «Барсу». И у меня не было встреч с президентом Хосепом Бартомеу.

Не знаю, буду ли когда-нибудь тренировать «Реал», но, конечно, это моя мечта. Если это не лучший, то это один из лучших клубов в мире. Я не исключаю и другие варианты, но он есть в списке мечты каждого».

Напомним, «Тоттенхэм» уволил Почеттино в ноябре прошлого года.