Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не предлагали тренировать Барсу. Моя мечта – Реал»

Экс-тренер «Тоттенхэма» - о своем будущем

  • 18.09.2020 17:54
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не предлагали тренировать Барсу. Моя мечта – Реал»
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что ему предлагали возглавить «Барселону»:

«Мне не предлагали мне тренировать «Барсу». И у меня не было встреч с президентом Хосепом Бартомеу.

Не знаю, буду ли когда-нибудь тренировать «Реал», но, конечно, это моя мечта. Если это не лучший, то это один из лучших клубов в мире. Я не исключаю и другие варианты, но он есть в списке мечты каждого».

Напомним, «Тоттенхэм» уволил Почеттино в ноябре прошлого года.

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Источник — Marca

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