Евгений СМИРНЫЙ: «Победили Арис благодаря командному духу»

Вчера «Колос» успешно дебютировал в еврокубках, на выезде обыграв во втором раунде квалификации Лиги Европы «Арис» - 2:1.
Хавбек «Колоса» Евгений Смирный поделился впечатлениями от матча:
«Сейчас порадуемся чуть-чуть и надо будет уже готовиться к следующему матчу. Чемпионат также важен. А дальше уже будем настраиваться на «Риеку».
Тактика важна, но в первую очередь сыграл наш командный дух, характер команды. Благодаря этому мы одержали победу».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.