Евгений СМИРНЫЙ: «Победили Арис благодаря командному духу»

Вчера «Колос» успешно дебютировал в еврокубках, на выезде обыграв во втором раунде квалификации Лиги Европы «Арис» - 2:1.

Хавбек «Колоса» Евгений Смирный поделился впечатлениями от матча:

«Сейчас порадуемся чуть-чуть и надо будет уже готовиться к следующему матчу. Чемпионат также важен. А дальше уже будем настраиваться на «Риеку».

Тактика важна, но в первую очередь сыграл наш командный дух, характер команды. Благодаря этому мы одержали победу».